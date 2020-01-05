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НХЛ. Сент-Луис в овертайме уступает Вегасу, Эдмонтон на выезде разбирается с Бостоном
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Баффало" - "Флорида"
3 - 2 (1-0; 2-0; 0-2)
"Бостон" - "Эдмонтон"
1 - 4 (1-0; 0-2; 0-2)
"Коламбус" - "Сан-Хосе"
2 - 3 (0-0; 1-2; 1-1)
"Миннесота" - "Виннипег"
3 - 2 после ОТ (1-0; 0-1; 1-1; 1-0)
"Вегас" - "Сент-Луис"
5 - 4 после ОТ (0-3; 2-0; 2-1; 1-0)
"Монреаль" - "Питтсбург"
2 - 3 после ОТ (1-1; 1-0; 0-1; 0-1)
"Нью-Джерси" - "Колорадо"
2 - 5 (0-0; 0-2; 2-3)
"Оттава" - "Тампа-Бэй"
3 - 5 (0-0; 3-2; 0-3)
"Торонто" - "Айлендерс"
3 - 0 (0-0; 2-0; 1-0)
"Аризона" - "Филадельфия"
6 - 2 (3-0; 1-0; 2-2)
"Ванкувер" - "Рейнджерс"
2 - 1 (1-1; 0-0; 1-0)
"Лос-Анджелес" - "Нэшвилл"
1 - 4 (0-2; 1-0; 0-2)