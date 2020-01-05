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НХЛ. Сент-Луис в овертайме уступает Вегасу, Эдмонтон на выезде разбирается с Бостоном

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Сент-Луис в овертайме уступает Вегасу, Эдмонтон на выезде разбирается с Бостоном
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Баффало" - "Флорида"

3 - 2 (1-0; 2-0; 0-2)

"Бостон" - "Эдмонтон"

1 - 4 (1-0; 0-2; 0-2)

"Коламбус" - "Сан-Хосе"

2 - 3 (0-0; 1-2; 1-1)

"Миннесота" - "Виннипег"

3 - 2 после ОТ (1-0; 0-1; 1-1; 1-0)

"Вегас" - "Сент-Луис"

5 - 4 после ОТ (0-3; 2-0; 2-1; 1-0)

"Монреаль" - "Питтсбург"

2 - 3 после ОТ (1-1; 1-0; 0-1; 0-1)

"Нью-Джерси" - "Колорадо"

2 - 5 (0-0; 0-2; 2-3)

"Оттава" - "Тампа-Бэй"

3 - 5 (0-0; 3-2; 0-3)

"Торонто" - "Айлендерс"

3 - 0 (0-0; 2-0; 1-0)

"Аризона" - "Филадельфия"

6 - 2 (3-0; 1-0; 2-2)

"Ванкувер" - "Рейнджерс"

2 - 1 (1-1; 0-0; 1-0)

"Лос-Анджелес" - "Нэшвилл"

1 - 4 (0-2; 1-0; 0-2)

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В статье: НХЛ
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