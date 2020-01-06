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НХЛ. Эпичный камбэк Вашингтона, победы Тампы и Анахайм

Хоккей
(1 голосов)

За океаном продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

НХЛ. Эпичный камбэк Вашингтона, победы Тампы и Анахайм
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Вашингтон – Сан-Хосе – 5:4 (0:0, 2:3, 2:1)

Питтсбург – Флорида – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Каролина – Тампа-Бэй – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Миннесота – Калгари – 4:5 (3:2, 0:0, 1:2)

Чикаго – Детройт – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Анахайм – Нэшвилл – 5:4 (1:1, 3:1, 0:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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