Хоккей
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НХЛ. Вашингтон обыграл Каролину, перестрелка Филадельфии и Бостона
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Монреаль – Калгари – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Рейнджерс – Айлендерс – 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Филадельфия – Бостон – 6:5 (1:2, 3:3, 1:0)
Вашингтон – Каролина – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Анахайм – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
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