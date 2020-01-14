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НХЛ. Вашингтон обыграл Каролину, перестрелка Филадельфии и Бостона

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Вашингтон обыграл Каролину, перестрелка Филадельфии и Бостона
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Монреаль – Калгари – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Рейнджерс – Айлендерс – 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Филадельфия – Бостон – 6:5 (1:2, 3:3, 1:0)

Вашингтон – Каролина – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Сент-Луис – Анахайм – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз
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