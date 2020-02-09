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НХЛ. Колорадо на выезде побеждает Коламбус, Торонто в овертайме уступает Монреалю

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо на выезде побеждает Коламбус, Торонто в овертайме уступает Монреалю
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Виннипег" - "Оттава"

5 - 2 (1-0; 3-2; 1-0)

"Бостон" - "Аризона"

4 - 2 (0-0; 3-1; 1-1)

"Вашингтон" - "Филадельфия"

2 - 7 (1-1; 0-3; 1-3)

"Эдмонтон" - "Нэшвилл"

3 - 2 (0-1; 1-1; 2-0)

"Коламбус" - "Колорадо"

1 - 2 (0-0; 1-0; 0-2)

"Монреаль" - "Торонто"

2 - 1 после ОТ (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)

"Нью-Джерси" - "Лос-Анджелес"

3 - 0 (0-0; 3-0; 0-0)

"Тампа-Бэй" - "Айлендерс"

3 - 1 (0-0; 1-0; 2-1)

"Флорида" - "Питтсбург"

2 - 3 (1-2; 1-1; 0-0)

"Сент-Луис" - "Даллас"

2 - 3 после ОТ (2-1; 0-1; 0-0; 0-1)

"Ванкувер" - "Калгари"

2 - 6 (2-2; 0-1; 0-3)

"Вегас"- "Каролина"

5 - 6 после Б (2-1; 1-1; 2-4; 0-0; 0-2)

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В статье: НХЛ
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