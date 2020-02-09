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НХЛ. Колорадо на выезде побеждает Коламбус, Торонто в овертайме уступает Монреалю
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Виннипег" - "Оттава"
5 - 2 (1-0; 3-2; 1-0)
"Бостон" - "Аризона"
4 - 2 (0-0; 3-1; 1-1)
"Вашингтон" - "Филадельфия"
2 - 7 (1-1; 0-3; 1-3)
"Эдмонтон" - "Нэшвилл"
3 - 2 (0-1; 1-1; 2-0)
"Коламбус" - "Колорадо"
1 - 2 (0-0; 1-0; 0-2)
"Монреаль" - "Торонто"
2 - 1 после ОТ (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)
"Нью-Джерси" - "Лос-Анджелес"
3 - 0 (0-0; 3-0; 0-0)
"Тампа-Бэй" - "Айлендерс"
3 - 1 (0-0; 1-0; 2-1)
"Флорида" - "Питтсбург"
2 - 3 (1-2; 1-1; 0-0)
"Сент-Луис" - "Даллас"
2 - 3 после ОТ (2-1; 0-1; 0-0; 0-1)
"Ванкувер" - "Калгари"
2 - 6 (2-2; 0-1; 0-3)
"Вегас"- "Каролина"
5 - 6 после Б (2-1; 1-1; 2-4; 0-0; 0-2)