Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Сент-Луис на выезде разгромил Даллас, Каролина уступила Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Каролина" - "Рейнджерс"
2 - 5 (0-1; 1-2; 1-2)
"Айлендерс" - "Детройт2
4 - 1 (1-0; 1-0; 2-1)
"Даллас" - "Сент-Луис"
1 - 5 (0-2; 0-2; 1-1)
"Чикаго" - "Нэшвилл"
2 - 1 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 1-0)
"Эдмонтон" - "Миннесота"
3 - 5 (2-1; 1-2; 0-2)
"Калгари" - "Бостон"
3 - 4 (3-3; 0-1; 0-0)
"Анахайм" - "Колорадо"
0 - 1 (0-0; 0-1; 0-0)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 09:02 Весь спорт Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прошли церемонию взвешивания перед поединком
- 23:04 Весь спорт Леннокс Льюис: В первом бою Уайлдер и Фьюри продемонстрировали только отдельные проблески
- 22:43 Весь спорт Свитолина сыграет с победительницей матча Анисимова – Александрова на турнире в Дохе
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...