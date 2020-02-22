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НХЛ. Сент-Луис на выезде разгромил Даллас, Каролина уступила Рейнджерс

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Сент-Луис на выезде разгромил Даллас, Каролина уступила Рейнджерс
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Каролина" - "Рейнджерс"

2 - 5 (0-1; 1-2; 1-2)

"Айлендерс" - "Детройт2

4 - 1 (1-0; 1-0; 2-1)

"Даллас" - "Сент-Луис"

1 - 5 (0-2; 0-2; 1-1)

"Чикаго" - "Нэшвилл"

2 - 1 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 1-0)

"Эдмонтон" - "Миннесота"

3 - 5 (2-1; 1-2; 0-2)

"Калгари" - "Бостон"

3 - 4 (3-3; 0-1; 0-0)

"Анахайм" - "Колорадо"

0 - 1 (0-0; 0-1; 0-0)

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В статье: НХЛ
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