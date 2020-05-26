НХЛ в ближайшее время объявит о возобновлении сезона

Национальная хоккейная лига сегодня, 26 мая, объявит о возобновлении сезона, сообщает официальный сайт организации. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн проведёт специальную конференцию по данному вопроcу.

Ожидается, что будет принято решение о проведении плей-офф между 24 клубами. В плей-офф попадут 12 клубов из каждой конференции, отсортированных по проценту побед в регулярном чемпионате.

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.