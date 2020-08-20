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Тампа, Бостон и Колорадо пробились во второй раунд Кубка Стэнли

Хоккей
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За океаном продолжаются поединки первого раунда плей-офф НХЛ.

Тампа, Бостон и Колорадо пробились во второй раунд Кубка Стэнли
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Тампа-Бэй – Коламбус – 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0)

Счет в серии 4:1

Бостон – Каролина – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Счет в серии 4:1

Колорадо – Аризона – 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Счет в серии 4:1

Филадельфия – Монреаль – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Счет в серии 3:2

Сент-Луис – Ванкувер – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Счет в серии 2:3

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш
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