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Краматорск обыграл Днепр в серии буллитов
Матч был очень интересный
Сегодня, 13 ноября, в рамках 7-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч "Краматорск" принимал херсонский "Днепр".
Первый период команды начали достаточно осторожно, долгое время играя без особо острых и опасных моментов. Судьбу первой заброшенной шайбы решило большинство - "щуки" реализовали первое же удаление противника усилиями Ильи Декало.
Во втором периоде "Краматорск" трижды отыгрывался, а "Днепр" снова выходил вперед. Таким образом на второй перерыв команды ушли с равным счетом на табло - 3:3.
Заключительную часть поединка "Краматорск" начал с заброшенной шайбы. "Щуки" все силы бросили в атаку, но лишь за 7 минут до конца периода это дало свои плоды, таким образом матч перешел в овертайм.
А овертайм перешел в серию послематчевых бросков, где сильнее оказались хозяева.
"Краматорск" - "Днепр" 5:4 ПБ (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 Декало (Швецов, Зайцев, больш.); 1:1 Полухин (Цыпнятов), 25:45; 1:2 Крысанов (Дорофеев, Швецов), 26:06; 2:2 Сурсов (Полухин, Цыпнятов, больш.), 27:56; 2:3 Крысанов (Швецов, Зайцев, больш.), 31:43; 3:3 Гринь (Жвачкин, Полухин), 34:52; 4:3 Цыпнятов (Сурсов, Панков), 43:35; 4:4 Зайцев (Крысанов), 53:59; 5:4 Сурсов (победный буллит)
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