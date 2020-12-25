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Российского хоккеиста обманули на 1,5 миллиарда

Хоккей
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Сумасшедшая история

Российского хоккеиста обманули на 1,5 миллиарда
Новина українською

Российского форварда клуба НХЛ Даллас Старс Александра Радулова банкиры обманули на 1,5 миллиарда рублей (около 20 миллионов долларов). Об этом сообщил адвокат хоккеиста Сергей Ташков.

Радулов на протяжении 5 лет переводил зарплату в один банк в России, у которого отозвали лицензию. Несмотря на этот факт, хоккеист продолжил сотрудничать с сомнительной финансовой организацией.

Радулов в НХЛ поиграл в Нэшвилле, Монреале и Далласе. В прошлом сезоне 34-летний форвард в 60 матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач.

Александр Радулов летом 2017 года подписал контракт с Далласом на 31 миллион долларов.

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В статье: НХЛ Даллас Старс
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