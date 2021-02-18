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НХЛ: Эдмонтон обыграл Виннпег, Ванкувер громит Калгари
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Каролина – Флорида – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)
Торонто – Оттава – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Детройт – Чикаго – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Эдмонтон – Виннипег – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Калгари – Ванкувер – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
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