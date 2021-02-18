  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ: Эдмонтон обыграл Виннпег, Ванкувер громит Калгари
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ: Эдмонтон обыграл Виннпег, Ванкувер громит Калгари

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Эдмонтон обыграл Виннпег, Ванкувер громит Калгари

Новина українською

Каролина – Флорида – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Торонто – Оттава – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Детройт – Чикаго – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Эдмонтон – Виннипег – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Калгари – Ванкувер – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Калгари Флеймз Эдмонтон Ойлерз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...