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НХЛ: Оттава обыграла Торонто, победы Колорадо и Миннесоты
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Миннесота – Аризона – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Коламбус – Даллас – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Нью-Джерси – Айлендерс – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)
Детройт – Каролина – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Колорадо – Лос-Анджелес – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Оттава – Торонто – 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
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