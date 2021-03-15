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НХЛ: Оттава обыграла Торонто, победы Колорадо и Миннесоты

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Оттава обыграла Торонто, победы Колорадо и Миннесоты

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Миннесота – Аризона – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Коламбус – Даллас – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Нью-Джерси – Айлендерс – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

Детройт – Каролина – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Колорадо – Лос-Анджелес – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Оттава – Торонто – 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

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В статье: НХЛ Оттава Сенаторз Торонто Мэйпл Лифс
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