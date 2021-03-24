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Кременчук вышел в полуфинал плей-офф УХЛ
Гости выглядели убедительнее
Сегодня, 24 марта, в Белой Церкви "Белый Барс" и действующий чемпион "Кременчук" сыграли второй поединок четвертьфинала плей-офф УХЛ Париматч.
Стартовый период прошел больше в осторожной игре. Более удачливыми в своих атаках оказались кременчужане. И хоть "Барсы" под конец периода не раз пытались сравнять счёт, но у них это так и не получилось.
На старте второго периода команды обменялись шайбами. Но кременчужане вскоре вернули преимущество в две шайбы и ушли на второй перерыв.
Большую часть третьего периода команды отыграли без заброшенных шайб. Результативную точку в матче поставил Орлов, который отличился за 2 минуты до конца матча.
"Белый Барс" - "Кременчук" 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
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