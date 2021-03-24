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Кременчук вышел в полуфинал плей-офф УХЛ

Хоккей
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Гости выглядели убедительнее

Кременчук вышел в полуфинал плей-офф УХЛ

Новина українською

Сегодня, 24 марта, в Белой Церкви "Белый Барс" и действующий чемпион "Кременчук" сыграли второй поединок четвертьфинала плей-офф УХЛ Париматч.

Стартовый период прошел больше в осторожной игре. Более удачливыми в своих атаках оказались кременчужане. И хоть "Барсы" под конец периода не раз пытались сравнять счёт, но у них это так и не получилось.

На старте второго периода команды обменялись шайбами. Но кременчужане вскоре вернули преимущество в две шайбы и ушли на второй перерыв.

Большую часть третьего периода команды отыграли без заброшенных шайб. Результативную точку в матче поставил Орлов, который отличился за 2 минуты до конца матча.

"Белый Барс" - "Кременчук" 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

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В статье: ХК Кременчуг Белый Барс (Белая Церковь)
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Источник:
УХЛ

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