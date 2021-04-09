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Кременчук и Днепр – бронзовые призеры УХЛ в сезоне 2020-2021

Хоккей
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Осталось узнать, кто же станет чемпионом

Кременчук и Днепр – бронзовые призеры УХЛ в сезоне 2020-2021

фото - uhl.ua

Новина українською

Накануне херсонский Днепр в Дружковке в четвертый раз проиграл Донбассу в полуфинальной серии УХЛ. Действующий чемпион страны забрал серию со счетом 4:1 и стал вторым финалистом плей-офф после киевского Сокола, который в полуфинале в четырех матчах разгромил Кременчук.

Таким образом, Кременчук и Днепр стали бронзовыми призерами сезона, поскольку регламент УХЛ не предусматривает проведение серии за третье место.

Кременчук в третий раз завоевал бронзу УХЛ, а Днепр стал двукратным обладателем третьего место в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Что касается финала плей-офф между Донбассом и Соколом, то решающая серия сезона стартует 16 апреля в Дружковке. Чемпион страны определится не позднее 30 апреля.

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В статье: УХЛ ХК Кременчуг ХК Днепр (Херсон)
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