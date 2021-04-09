Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кременчук и Днепр – бронзовые призеры УХЛ в сезоне 2020-2021
Осталось узнать, кто же станет чемпионом
фото - uhl.ua
Накануне херсонский Днепр в Дружковке в четвертый раз проиграл Донбассу в полуфинальной серии УХЛ. Действующий чемпион страны забрал серию со счетом 4:1 и стал вторым финалистом плей-офф после киевского Сокола, который в полуфинале в четырех матчах разгромил Кременчук.
Таким образом, Кременчук и Днепр стали бронзовыми призерами сезона, поскольку регламент УХЛ не предусматривает проведение серии за третье место.
Кременчук в третий раз завоевал бронзу УХЛ, а Днепр стал двукратным обладателем третьего место в элитном дивизионе чемпионата Украины.
Что касается финала плей-офф между Донбассом и Соколом, то решающая серия сезона стартует 16 апреля в Дружковке. Чемпион страны определится не позднее 30 апреля.
Популярное сейчас
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Воспитанник Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
- Камбэк Ромы против Аякса, дисквалификация Неймара. Главные новости за 8 апреля
- Баззер-биттер защитника Торонто в матче с командой Леня – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО