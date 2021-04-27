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НХЛ: Эдмонтон громит Виннипег, успехи Сент-Луиса и Лос-Анджелеса

Хоккей
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В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Эдмонтон громит Виннипег, успехи Сент-Луиса и Лос-Анджелеса

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Калгари – Монреаль – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Оттава – Ванкувер – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Сент-Луис – Колорадо – 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Даллас – Каролина – 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Нэшвилл – Флорида – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Виннипег – Эдмонтон – 1:6 (0:2, 1:4, 0:0)

Лос-Анджелес – Анахайм – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Сан-Хосе – Аризона – 6:4 (2:0, 2:2, 2:2)

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В статье: НХЛ Виннипег Джетс Эдмонтон Ойлерз
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