Сборная США разгромила Казахстан и добыла вторую победу на чемпионате мира

Сегодня, 25 мая прошёл очередной матч чемпионата мира — 2021, в котором сборная США одержала победу над Казахстаном.

На седьмой минуте Адам Кленденинг открыл счёт в матче, на 22-й Тревор Мур увеличил преимущество американцев, а на 42-й Джек Друри сделал счёт разгромным.

ЧМ-2021. Группа B. 25 мая

США - Казахстан 3:0 ( 1:0, 1:0, 1:0)

Напомним, в первом матче на турнире сборная США уступила Финляндии со счётом 1:2, а во втором — обыграла Канаду (5:1).

USA continues to point the ship in the right direction with a shutout win over Kazakhstan! ???????????????? Here are the best moments from today's game!#IIHFWorlds @usahockey #USAKAZ pic.twitter.com/SXN7T7K9zb