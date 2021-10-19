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Мариуполь переиграл Кременчук и поднялся на третью строчку в УХЛ
Хозяева оказались сильнее
В Мариуполе состоялся матч 11-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором местные стальные чайки принимали "Кременчук".
Первый период прошёл в равной борьбе, равным оказался и счёт.
На 26-й минуте с передачи Калейниковаса Чердак вывел "Мариуполь" вперёд, на что гости ответили голом Дубинина. Однако на второй перерыв команды ушли, имея лидера хозяева забросили важную шайбу.
В оставшееся время "Кременчук" был более активен и прессинговал своих оппонентов, однако "Мариуполю" удалось удержать победу. .
"Мариуполь" - "Кременчук" 4:2 (1:1; 2:1; 1:0)
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