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Мариуполь переиграл Кременчук и поднялся на третью строчку в УХЛ

Хоккей
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Хозяева оказались сильнее

Мариуполь переиграл Кременчук и поднялся на третью строчку в УХЛ

Новина українською

В Мариуполе состоялся матч 11-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором местные стальные чайки принимали "Кременчук".

Первый период прошёл в равной борьбе, равным оказался и счёт.

На 26-й минуте с передачи Калейниковаса Чердак вывел "Мариуполь" вперёд, на что гости ответили голом Дубинина. Однако на второй перерыв команды ушли, имея лидера хозяева забросили важную шайбу.

В оставшееся время "Кременчук" был более активен и прессинговал своих оппонентов, однако "Мариуполю" удалось удержать победу. .

"Мариуполь" - "Кременчук" 4:2 (1:1; 2:1; 1:0)

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В статье: ХК Кременчуг ХК Мариуполь
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