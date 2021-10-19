Мариуполь переиграл Кременчук и поднялся на третью строчку в УХЛ

В Мариуполе состоялся матч 11-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором местные стальные чайки принимали "Кременчук".

Первый период прошёл в равной борьбе, равным оказался и счёт.

На 26-й минуте с передачи Калейниковаса Чердак вывел "Мариуполь" вперёд, на что гости ответили голом Дубинина. Однако на второй перерыв команды ушли, имея лидера хозяева забросили важную шайбу.

В оставшееся время "Кременчук" был более активен и прессинговал своих оппонентов, однако "Мариуполю" удалось удержать победу. .

"Мариуполь" - "Кременчук" 4:2 (1:1; 2:1; 1:0)