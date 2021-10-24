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НХЛ. Миннесота в овертайме побеждает Анахайм, Коламбус разгромно проигрывает Каролине

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота в овертайме побеждает Анахайм, Коламбус разгромно проигрывает Каролине

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В ночь с 23 на 24 октября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Миннесота" - "Анахайм"

4 - 3 после ОТ (2-2; 1-1; 0-0; 1-0)

"Виннипег" - "Нэшвилл"

6 - 4 (1-1; 3-1; 2-2)

"Коламбус" - "Каролина"

1 - 5 (0-2; 1-1; 0-2)

"Монреаль" - "Детройт"

6 - 1 (2-1; 3-0; 1-0)

"Нью-Джерси" - "Баффало"

2 - 1 после ОТ (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)

"Питтсбург" - "Торонто"

7 - 1 (1-1; 4-0; 2-0)

"Тампа-Бэй" - "Колорадо"

3 - 4 после Б (0-1; 1-1; 2-1; 0-0; 2-3)

"Филадельфия" - "Флорида"

2 - 4 (0-1; 2-1; 0-2)

"Сент-Луис" - "Лос-Анджелес"

7 - 3 (2-1; 3-0; 2-2)

"Аризона" - "Айлендерс"

0 - 3 (0-1; 0-1; 0-1)

"Сиэтл" - "Ванкувер"

2 - 4 (1-0; 0-1; 1-3)

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В статье: НХЛ
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