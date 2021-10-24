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НХЛ. Миннесота в овертайме побеждает Анахайм, Коламбус разгромно проигрывает Каролине
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 23 на 24 октября состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Миннесота" - "Анахайм"
4 - 3 после ОТ (2-2; 1-1; 0-0; 1-0)
"Виннипег" - "Нэшвилл"
6 - 4 (1-1; 3-1; 2-2)
"Коламбус" - "Каролина"
1 - 5 (0-2; 1-1; 0-2)
"Монреаль" - "Детройт"
6 - 1 (2-1; 3-0; 1-0)
"Нью-Джерси" - "Баффало"
2 - 1 после ОТ (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)
"Питтсбург" - "Торонто"
7 - 1 (1-1; 4-0; 2-0)
"Тампа-Бэй" - "Колорадо"
3 - 4 после Б (0-1; 1-1; 2-1; 0-0; 2-3)
"Филадельфия" - "Флорида"
2 - 4 (0-1; 2-1; 0-2)
"Сент-Луис" - "Лос-Анджелес"
7 - 3 (2-1; 3-0; 2-2)
"Аризона" - "Айлендерс"
0 - 3 (0-1; 0-1; 0-1)
"Сиэтл" - "Ванкувер"
2 - 4 (1-0; 0-1; 1-3)
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