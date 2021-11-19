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Кременчук уступил Донбассу в 18-м туре УХЛ

Хоккей
(2 голосов)

Хозяева не смогли справиться с чемпионами

Кременчук уступил Донбассу в 18-м туре УХЛ

Новина українською

В Кременчуге состоялся матч 18-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "горожане" принимали "Донбасс".

Счёт в поединке был открыт на 25-й минуте. Своё преимущество гости увеличили буквально через минуту. На 29-й минуте счёт голам "Кременчука" в матче открыл Антон Кошелев, со второй попытки переигравший Андрея Макарова.

Ещё по голу на свой счёт записали Коренчук и Буценко, установившие комфортное преимущество "Донбасса".

В третьем периоде команды обменялись шайбами.

Точку в матче поставил Андрей Сигарёв, отправивший шайбу в ворота Михаила Боярчука в меньшинстве.

"Кременчук" - "Донбасс" 2:5 (0:0; 1:3; 1:2)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) Кременчук
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