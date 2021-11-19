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Кременчук уступил Донбассу в 18-м туре УХЛ
Хозяева не смогли справиться с чемпионами
В Кременчуге состоялся матч 18-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "горожане" принимали "Донбасс".
Счёт в поединке был открыт на 25-й минуте. Своё преимущество гости увеличили буквально через минуту. На 29-й минуте счёт голам "Кременчука" в матче открыл Антон Кошелев, со второй попытки переигравший Андрея Макарова.
Ещё по голу на свой счёт записали Коренчук и Буценко, установившие комфортное преимущество "Донбасса".
В третьем периоде команды обменялись шайбами.
Точку в матче поставил Андрей Сигарёв, отправивший шайбу в ворота Михаила Боярчука в меньшинстве.
"Кременчук" - "Донбасс" 2:5 (0:0; 1:3; 1:2)
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