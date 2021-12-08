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Донбасс совершил камбек в матче Суперлиги с Краматорском
Хозяева пропустили первыми
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
8 декабря, в Краматорске дебютном матче хоккейной Суперлиги Париматч сыграли "Донбасс" и "Краматорск".
Стартовый период прошел на равных скоростях и с обилием обоюдоострых атак. Однако, забить первыми смогли хоккеисты гостей.
На старте второго периода "Донбасс" сравнял счет усилиями Александра Пересунько, а вскоре донецкой команде удалось сломить сопротивление противника и дважды отличиться с разницей в 17 секунд. А на последней минуте реализовали большинство и сделали счет 4:1 на табло.
В третьем отрезке встречи команды обменялись шайбами. А под конец матча Олег Шишлянников забросил шестую шайбу дончан и поставил результативную точку в этом матче.
"Донбасс" - "Краматорск" 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
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