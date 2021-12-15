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НХЛ. Разгромы от Оттавы и Филадельфии, успехи Тампы и Вегаса
Результаты матчей дня в НХЛ
Бостон – Вегас – 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
Флорида – Оттава – 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)
Филадельфия – Нью-Джерси – 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Питтсбург – Монреаль – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Детройт – Айлендерс – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Виннипег – Баффало – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Даллас – Сент-Луис – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Колорадо – Рейнджерс – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Эдмонтон – Торонто – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Ванкувер – Коламбус – 4:3 (0:3, 1:0, 3:0)
Сан-Хосе – Сиэтл – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
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