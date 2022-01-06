Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сокол сумел дожать Мариуполь в матче Суперлиги
Гости выглядели увереннее
Фото: HSL
6 января, в рамках 9-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Мариуполь" принимал СК "Сокол".
Первый отрезок встречи команды провели абсолютно на равных - "Мариуполь" и СК "Сокол" совершили 10 и 9 бросков в створ ворот противников соответственно.
Хоть и второй период также завершился без заброшенных шайб, однако именно гости выглядели гораздо активнее.
Без заброшенных шайб команды отыграли и большую часть третьего отрезка встречи. За 6 минут до конца матча СК "Сокол" смог распечатать ворота Алексея Трифонова и сразу дважды. Эти шайбы поставили голевую точку в матче, который завершился победой киевлян.
"Мариуполь" - СК "Сокол" 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Популярное сейчас
- Серия А. Дженоа Шевченко разделила очки с Сассуоло на выезде
- Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Григорчука в Черноморце
- Источник: Защитник Мариуполя продолжит карьеру в Днепре-1
- Сокол легко справился с Краматорском в матче Суперлиги
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО