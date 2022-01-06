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Сокол сумел дожать Мариуполь в матче Суперлиги

Хоккей
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Гости выглядели увереннее

Сокол сумел дожать Мариуполь в матче Суперлиги

Фото: HSL

Новина українською

6 января, в рамках 9-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Мариуполь" принимал СК "Сокол".

Первый отрезок встречи команды провели абсолютно на равных - "Мариуполь" и СК "Сокол" совершили 10 и 9 бросков в створ ворот противников соответственно.

Хоть и второй период также завершился без заброшенных шайб, однако именно гости выглядели гораздо активнее.

Без заброшенных шайб команды отыграли и большую часть третьего отрезка встречи. За 6 минут до конца матча СК "Сокол" смог распечатать ворота Алексея Трифонова и сразу дважды. Эти шайбы поставили голевую точку в матче, который завершился победой киевлян.

"Мариуполь" - СК "Сокол" 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Мариуполь
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