Сокол сумел дожать Мариуполь в матче Суперлиги

6 января, в рамках 9-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Мариуполь" принимал СК "Сокол".

Первый отрезок встречи команды провели абсолютно на равных - "Мариуполь" и СК "Сокол" совершили 10 и 9 бросков в створ ворот противников соответственно.

Хоть и второй период также завершился без заброшенных шайб, однако именно гости выглядели гораздо активнее.

Без заброшенных шайб команды отыграли и большую часть третьего отрезка встречи. За 6 минут до конца матча СК "Сокол" смог распечатать ворота Алексея Трифонова и сразу дважды. Эти шайбы поставили голевую точку в матче, который завершился победой киевлян.

"Мариуполь" - СК "Сокол" 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)