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Сокол совершил камбэк в матче с Белым Барсом

Хоккей
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Хозяева сумели продемонстрировать превосходство лишь в первом периоде

Сокол совершил камбэк в матче с Белым Барсом

фото - УХЛ

Новина українською

14 февраля, в рамках 21-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Белый Барс" сыграл с "Соколом".

В первом периоде эффектно стартовали хозяева. Команды поочередно создавали моменты у ворот друг друга, но на перерыв "Белый Барс" ушёл минимально лидируя в матче.

Во втором периоде Александр Панков сравнял счёт, но менее чем через минуту киевская команда вышла вперёд". Киевляне не сбавляли обороты и забросили в третий раз гол.

В завершающей двадцатиминутке хозяевам не удавалось обыграть Оганджаняна, а гости, в свою очередь, закрепили своё лидерство шайбой. Матч завершился со счётом 1:4.

"Белый Барс" - СК "Сокол" 1:4 (1:0; 0:3; 0:1)

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Белый барс (Белая Церковь)
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