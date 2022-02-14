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Сокол совершил камбэк в матче с Белым Барсом
Хозяева сумели продемонстрировать превосходство лишь в первом периоде
фото - УХЛ
14 февраля, в рамках 21-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Белый Барс" сыграл с "Соколом".
В первом периоде эффектно стартовали хозяева. Команды поочередно создавали моменты у ворот друг друга, но на перерыв "Белый Барс" ушёл минимально лидируя в матче.
Во втором периоде Александр Панков сравнял счёт, но менее чем через минуту киевская команда вышла вперёд". Киевляне не сбавляли обороты и забросили в третий раз гол.
В завершающей двадцатиминутке хозяевам не удавалось обыграть Оганджаняна, а гости, в свою очередь, закрепили своё лидерство шайбой. Матч завершился со счётом 1:4.
"Белый Барс" - СК "Сокол" 1:4 (1:0; 0:3; 0:1)
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