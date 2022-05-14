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Чемпионат мира 2022. Дания разгромила Казахстан, Австрия проиграла Швеции
Результаты матчей второго дня
В финском Хельсинки продолжается мировое хоккейное первенство. Сегодня – второй соревновательный день. Вашему вниманию результаты первой пары поединков.
Дания – Казахстан
9 – 1 (3-0; 4-0; 2-1)
1 период: 1-0 Бьоркстанд (02,03); 2-0 Шелл-Мегорд (03,59); 3-0 Блихфельд (04,51)
2 период: 4-0 торм (02,26); 5-0 Якобсен (06,22); 6-0 Блихфельд (09,54); 7-0 Ларсен (19,36)
3 период: 8-0 Регин (00,43); 9-0 Блихфельд (10,03); 9-1 Савицкий (18,37)
Швеция – Австрия
3 – 1 (2-1; 1-0; 0-0)
1 период: 1-0 Келльман (02,08); 2-0 Фриберг (16,37); 2-1 Шнайдер (19,30)
2 период: 3-1 Нордстрем (12,07)
3 период: 0-0
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