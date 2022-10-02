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Россиянам и беларусам запретили выступать в чемпионате Украины по хоккею
До 24 февраля треть всех игроков лиги составляли граждане РФ
Фото: Оперативна Україна інфо
Федерация хоккея Украины объявила об официальном запрете на выступление в чемпионате страны гражданам России и Беларуси. Подобное решение обсуждалось еще с мая 2022 года, однако принято было лишь сейчас.
До начала полномасштабной войны более трети всех игроков чемпионата Украины были гражданами РФ или Беларуси. Как отмечает издание Суспільне.Спорт, в лиге играли 44 россиянина и шестеро беларусов.
Помимо этого, Совет Федерации хоккея Украины принял решение касательно будущего украинских хоккеистов, игравших, или играющих в России или Беларуси.
Тех, что покинули эти страны после 24 февраля будут рассматривать в сборные Украины. Украинцам, которые не смогли выехать, но подтвердили свою проукраинскую позицию будут помогать с выездом, но пока без привлечения в сборные. Тех, что проявили антиукраинскую позицию или переехали в РФ после 24 февраля, рассматривать не будут.
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