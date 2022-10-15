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Кременчуг вынес Берсерков 9:1. Теперь они и Днепр – лидеры чемпионата
У обеих команд по три победы в трех турах
ХК "Кременчуг" из одноименного города в Полтавской области обыграл "Харьковских Берсерков" со счетом 9:1 в третьем туре Украинской хоккейной лиги. Сейчас кременчужане, совместно с херсонским "Днепром" – лидеры чемпионата.
У обеих команд – по три победы в трех турах УХЛ. Сегодня "Херсон" обыграл ХК "Киев" со счетом 7:3. Между собой "Кременчуг" и "Днепр" сыграют уже совсем скоро – 23 ноября.
Третьим в таблице идет киевский "Сокол", четвертыми – "Берсерки", пятыми – ХК "Киев", а последними – калушский "Легион".
УХЛ, 3 тур
"Кременчуг" – "Харьковские Берсерки" 9:1
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