Кременчуг вынес Берсерков 9:1. Теперь они и Днепр – лидеры чемпионата

ХК "Кременчуг" из одноименного города в Полтавской области обыграл "Харьковских Берсерков" со счетом 9:1 в третьем туре Украинской хоккейной лиги. Сейчас кременчужане, совместно с херсонским "Днепром" – лидеры чемпионата.

У обеих команд – по три победы в трех турах УХЛ. Сегодня "Херсон" обыграл ХК "Киев" со счетом 7:3. Между собой "Кременчуг" и "Днепр" сыграют уже совсем скоро – 23 ноября.

Третьим в таблице идет киевский "Сокол", четвертыми – "Берсерки", пятыми – ХК "Киев", а последними – калушский "Легион".

УХЛ, 3 тур

"Кременчуг" – "Харьковские Берсерки" 9:1