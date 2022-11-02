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Днепр с минимальным счетом обыграл Кременчуг

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева не смогли достичь большего

Днепр с минимальным счетом обыграл Кременчуг

Новина українською

Херсонский "Днепр" во второй раз в сезоне обыграл лидера сезона "Кременчуг" в основное время.

"Днепр" (Херсон) – "Кременчуг" – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Результат матча решила единственная шайба Дмитрия Попережая, который с правого края на скорости вошел в зону, объехал оппонентов и метко бросил в ближний угол – 1:0.

"Кременчужане" весь поединок наседали на ворота "Днепра". Наиболее реальный момент сравнять счет в конце встречи у Давида Сибилевича, но и в ближнем бою голкипер "щук" сыграл хладнокровно.

В следующем матче "Кременчуг" сыграет с "Легионом", а "Днепр" с "Берсерками".

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В статье: ХК Днепр (Херсон) Кременчуг
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Источник:
ФХУ

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