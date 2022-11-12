 НХЛ. Вашингтон разгромил Питтсбург, Сиэтл минимально уступил Миннесоте ᐉ UA-Футбол
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НХЛ. Вашингтон разгромил Питтсбург, Сиэтл минимально уступил Миннесоте

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон разгромил Питтсбург, Сиэтл минимально уступил Миннесоте

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В ночь с 11 на 12 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Питтсбург"

2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

"Вашингтон" – "Тампа-Бэй"

5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

"Даллас" – "Сан-Хосе"

4:5 (2:2, 0:2, 2:1)

"Сиэтл" – "Миннесота"

0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

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В статье: НХЛ
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