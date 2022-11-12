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НХЛ. Вашингтон разгромил Питтсбург, Сиэтл минимально уступил Миннесоте
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 11 на 12 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Питтсбург"
2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
"Вашингтон" – "Тампа-Бэй"
5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
"Даллас" – "Сан-Хосе"
4:5 (2:2, 0:2, 2:1)
"Сиэтл" – "Миннесота"
0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
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