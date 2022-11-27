 НХЛ. Сент-Луис в овертайме дожимает Флориду, Вашингтон разгромно уступает Нью-Джерси ᐉ UA-Футбол
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НХЛ. Сент-Луис в овертайме дожимает Флориду, Вашингтон разгромно уступает Нью-Джерси

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Сент-Луис в овертайме дожимает Флориду, Вашингтон разгромно уступает Нью-Джерси

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В ночь с 26 на 27 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Сент-Луис"

4 – 5 после ОТ (3-1; 1-0; 0-3; 0-1)

"Нью-Джерси" – "Вашингтон"

5 – 1 (1-0; 2-0; 2-1)

"Питтсбург" – "Торонто"

1 – 4 (0-1; 0-2; 1-1)

"Айлендерс" – "Филадельфия"

5 – 2 (1-1; 1-1; 3-0)

"Колорадо" – "Даллас"

4 – 1 (2-0; 1-1; 1-0)

"Вегас" – "Ванкувер"

1 – 5 (0-2; 0-3; 1-0)

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