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НХЛ. Сент-Луис в овертайме дожимает Флориду, Вашингтон разгромно уступает Нью-Джерси
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 26 на 27 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Сент-Луис"
4 – 5 после ОТ (3-1; 1-0; 0-3; 0-1)
"Нью-Джерси" – "Вашингтон"
5 – 1 (1-0; 2-0; 2-1)
"Питтсбург" – "Торонто"
1 – 4 (0-1; 0-2; 1-1)
"Айлендерс" – "Филадельфия"
5 – 2 (1-1; 1-1; 3-0)
"Колорадо" – "Даллас"
4 – 1 (2-0; 1-1; 1-0)
"Вегас" – "Ванкувер"
1 – 5 (0-2; 0-3; 1-0)
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