  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. ЧМ. Сборная Украины U-20 сумела вырвать победу в матче с Эстонией
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ. Сборная Украины U-20 сумела вырвать победу в матче с Эстонией

Хоккей
(1 голосов)

Команда провела отличный матч

ЧМ. Сборная Украины U-20 сумела вырвать победу в матче с Эстонией

Фото: Sportarena

Новина українською

Молодежная сборная Украины по хоккею сыграла свой третий матч на чемпионате мира в Дивизионе 1B.

В поединке с Эстонией украинские хоккеисты одержали победу со счетом 3:2.

Стартовая двадцатиминутка матча оказалась лучше именно для нашей команды, однако уже вскоре подопечные Александра Бобкина летели 1:2 и нужно было спасать ситуацию. После перерыва произошли изменения и Украина смогла не только отыграть одну шайбу, но и выйти вперед в большинстве.

Уже в пятницу Украина U-20 сыграет против Южной Кореи.

Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B

Украина U-20 – Эстония U-20 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 18:15 Ковальчук (Красножон, Сушков) – 1:0, 23:23 Бурков – 1:1, 30:24 Туровский (Каспар) – 1:2, 56:27 Дахновский (Сибилевич – более) – 2:2 , 59:27 Царьковский (больше) – 3:2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: молодежная сборная Украины по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде