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ЧМ. Сборная Украины U-20 сумела вырвать победу в матче с Эстонией
Команда провела отличный матч
Фото: Sportarena
Молодежная сборная Украины по хоккею сыграла свой третий матч на чемпионате мира в Дивизионе 1B.
В поединке с Эстонией украинские хоккеисты одержали победу со счетом 3:2.
Стартовая двадцатиминутка матча оказалась лучше именно для нашей команды, однако уже вскоре подопечные Александра Бобкина летели 1:2 и нужно было спасать ситуацию. После перерыва произошли изменения и Украина смогла не только отыграть одну шайбу, но и выйти вперед в большинстве.
Уже в пятницу Украина U-20 сыграет против Южной Кореи.
Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B
Украина U-20 – Эстония U-20 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Шайбы: 18:15 Ковальчук (Красножон, Сушков) – 1:0, 23:23 Бурков – 1:1, 30:24 Туровский (Каспар) – 1:2, 56:27 Дахновский (Сибилевич – более) – 2:2 , 59:27 Царьковский (больше) – 3:2
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