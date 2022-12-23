Днепр обыграл Кременчук в напряженном матче

В пятницу, 23 декабря, Днепр принимал Кременчуг. В этом противостоянии победили хозяева матча.

"Днепр" (Херсон) – "Кременчуг" – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – Целогородцев (Ратушный, – более.), 12:54. 2:0 - Попережай (Олейник), 43:52. 2:1 – Сеник (Матусевич), 45:49.

Кременчужане пытались действовать первым номером, но херсонский клуб не давал им этого сделать. Уже в первом периоде шайбу забросил Целогородцев, а в заключительном отрезке матча Дмитрий Попережай удвоил преимущество хозяев. Кременчужане на это смогли ответить только одной закинотой шайбой.

В итоге в напряженном матче херсонскому "Днепру" удалось в третий раз в сезоне одолеть "Кременчуг".