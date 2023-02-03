Кременчук в овертайме обыграл Легион

"Легион" одержал тяжелую победу в матче с "Кременчугом". Калушке уступали 2:4 по ходу матча, но сумели отыграться, но в конце концов пропустили в формате 3х3 уже на 23-й секунде.

Кременчуг убедительно начал игру и уверенно контролировал ее ход. Впоследствии "Легион" через полторы минуты перевернул матч с ног на голову. Однако в конце концов "Кременчуг" вырвал победу. На 23-й секунде овертайма по передаче Виталия Ляльки шайбу забросил Евгений Абаджян.

Следующий матч "Кременчуг" проведет 11 февраля дома против "Сокола".

"Кременчуг" – "Легион" – 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Лялька, 00:30. 2:0 – Брага (Игнатенко, С. Тимченко), 12:58. 2:1 – Захаров, 15:21. 3:1 – Сеник (Андрющенко), 21:50. 3:2 - Таран (Захаров, Ромащенко, - подв. больше), 23:11. 4:2 - Лялька (Андрющенко), 27:28. 4:3 - Пойманов (Гордийчук), 51:45. 4:4 – Захаров (Дурдыев), 53:10. 5:4 – Абаджян (Лялька), 60:23