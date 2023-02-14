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Харьковские Берсерки продлили свою серию поражений в матче с Кременчуком
Хозяева пытались дать бой
Фейсбук Кременчука
Лидер чемпионата Украины "Кременчуг" одержал уверенную победу и за шесть игр до финиша регулярного сезона закрепился на первом месте в таблице.
В составе победителей хет-триком отличился Глеб Кривошапкин, очередной гол забил лучший бомбардир Виталий Лялька.
14 февраля. Кременчуг. Арена Айсберг.
"Харьковские Берсерки" – "Кременчуг" – 3:7 (0:3, 2:2, 1:2)
В результате "Харьковские Берсерки" продолжили проигрышную серию до 16-ти матчей подряд.
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