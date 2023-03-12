Сегодня стартует плей-офф розыгрыша Украинской хоккейной лиги

Сегодня, 12 марта, стартует плей-офф розыгрыша Украинской хоккейной лиги сезона 2022/2023.

В первом полуфинальном матче сыграют между собой херсонский "Днепр" и столичный "Сокол".

Матч начнется в 18.00 . Киевляне выступают в статусе действующего чемпиона Украины.

Матчевая серия продлится до трех побед. Следующие две игры запланированы на 13 и 16 марта соответственно.

Сегодняшний поединок состоится на арене имени Степана Бандеры в Калуше (Ивано-Франковская область).

Отметим, что завтра, 13 марта, во втором полуфинале между собой встретятся полтавский "Кременчуг" и калушский "Легион".