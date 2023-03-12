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Сегодня стартует плей-офф розыгрыша Украинской хоккейной лиги
Пусть победит сильнейший
Фото: facebook.com/hcsokil
Сегодня, 12 марта, стартует плей-офф розыгрыша Украинской хоккейной лиги сезона 2022/2023.
В первом полуфинальном матче сыграют между собой херсонский "Днепр" и столичный "Сокол".
Матч начнется в 18.00. Киевляне выступают в статусе действующего чемпиона Украины.
Матчевая серия продлится до трех побед. Следующие две игры запланированы на 13 и 16 марта соответственно.
Сегодняшний поединок состоится на арене имени Степана Бандеры в Калуше (Ивано-Франковская область).
Отметим, что завтра, 13 марта, во втором полуфинале между собой встретятся полтавский "Кременчуг" и калушский "Легион".
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