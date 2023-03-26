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НХЛ. Бостон минимально обыграл Тампу, поражения Флориды и Чикаго
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Тампа-Бэй"
2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
"Филадельфия" – "Детройт"
3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
"Нэшвилл" – "Сиэтл"
2:7 (0:2, 1:1, 1:4)
"Калгари" – "Сан-Хосе"
5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
"Лос-Анджелес" – "Виннипег"
4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
"Флорида" – "Рейнджерс"
3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
"Миннесота" – "Чикаго"
3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
"Айлендерс" – "Баффало"
0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
"Даллас" – "Ванкувер"
1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
"Каролина" – "Торонто"
5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
"Монреаль" – "Коламбус"
8:2 (2:2, 4:0, 2:0)
"Нью-Джерси" – "Оттава"
5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
"Питтсбург" – "Вашингтон"
4:3 (0:0, 2:0, 2:3)
"Эдмонтон" – "Вегас"
3:4 OТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
"Анахайм" – "Сент-Луис"
3:6 (2:3, 0:2, 1:1)
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