  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Бостон минимально обыграл Тампу, поражения Флориды и Чикаго
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Бостон минимально обыграл Тампу, поражения Флориды и Чикаго

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон минимально обыграл Тампу, поражения Флориды и Чикаго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Тампа-Бэй"

2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

"Филадельфия" – "Детройт"

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

"Нэшвилл" – "Сиэтл"

2:7 (0:2, 1:1, 1:4)

"Калгари" – "Сан-Хосе"

5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

"Лос-Анджелес" – "Виннипег"

4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

"Флорида" – "Рейнджерс"

3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

"Миннесота" – "Чикаго"

3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

"Айлендерс" – "Баффало"

0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

"Даллас" – "Ванкувер"

1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

"Каролина" – "Торонто"

5:3 (2:0, 0:2, 3:1)

"Монреаль" – "Коламбус"

8:2 (2:2, 4:0, 2:0)

"Нью-Джерси" – "Оттава"

5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

"Питтсбург" – "Вашингтон"

4:3 (0:0, 2:0, 2:3)

"Эдмонтон" – "Вегас"

3:4 OТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

"Анахайм" – "Сент-Луис"

3:6 (2:3, 0:2, 1:1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Баффало побеждает Нью-Джерси, Айлендерс в овертайме уступают Коламбус
yellow-arrow
Сокол с минимальным счетом обыграл Кременчук и сравнял счет в финальной серии
yellow-arrow
Кременчук - Сокол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде