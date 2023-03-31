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Названы обладатели индивидуальных наград чемпионата Украины 2022/23
Лучшим форвардом признан автор решающего гола финального матча Сергей Бабинец
УХЛ
"Сокол" в финальной серии плей-офф чемпионата Украины обыграл "Кременчуг" и стал обладателем чемпионского титла.
После завершения пятого матча финала были определены лучшие в нынешнем чемпионате.
Индивидуальные награды по итогам сезона чемпионата Украины 2022/23.
Лучший молодой игрок – Андрей Кривоножкин (Легион)
Лучший вратарь – Эдуард Захарченко (Днепр)
Лучший защитник – Евгений Ратушный (Днепр)
Лучший форвард - Сергей Бабинец (Сокол)
Самый полезный игрок регулярного чемпионата – Виталий Лялька (Кременчуг)
Самый полезный игрок в плей-офф – Сергей Бабинец (Сокол)
Лучший тренер – Александр Бобкин (Днепр)
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