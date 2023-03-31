  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Названы обладатели индивидуальных наград чемпионата Украины 2022/23
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы обладатели индивидуальных наград чемпионата Украины 2022/23

Хоккей
(1 голосов)

Лучшим форвардом признан автор решающего гола финального матча Сергей Бабинец

Названы обладатели индивидуальных наград чемпионата Украины 2022/23

УХЛ

Новина українською

"Сокол" в финальной серии плей-офф чемпионата Украины обыграл "Кременчуг" и стал обладателем чемпионского титла.

После завершения пятого матча финала были определены лучшие в нынешнем чемпионате.

Индивидуальные награды по итогам сезона чемпионата Украины 2022/23.

Лучший молодой игрок – Андрей Кривоножкин (Легион)

Лучший вратарь – Эдуард Захарченко (Днепр)

Лучший защитник – Евгений Ратушный (Днепр)

Лучший форвард - Сергей Бабинец (Сокол)

Самый полезный игрок регулярного чемпионата – Виталий Лялька (Кременчуг)

Самый полезный игрок в плей-офф – Сергей Бабинец (Сокол)

Лучший тренер – Александр Бобкин (Днепр)

По теме
yellow-arrow
Никола Йокич вышел на первое место среди претендентов на MVP сезона
yellow-arrow
Сокол обыграл Кременчук и стал чемпионом Украины
yellow-arrow
Коннор Макдэвид побил рекорд Гретцки по количеству результативных серий в НХЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Сокол (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде