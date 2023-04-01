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НХЛ. Баффало в овертайме дожимает Рейнджерс, Аризона проигрывает Далласу
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Рейнджерс"
3:2 после ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
"Виннипег" – "Детройт"
6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
"Ванкувер" - "Калгари"
4:5 после ОТ (1:0, 3:3, 0:1, 0:1)
"Аризона" - "Даллас"
2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
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