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НХЛ. Баффало в овертайме дожимает Рейнджерс, Аризона проигрывает Далласу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало в овертайме дожимает Рейнджерс, Аризона проигрывает Далласу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Рейнджерс"

3:2 после ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

"Виннипег" – "Детройт"

6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

"Ванкувер" - "Калгари"

4:5 после ОТ (1:0, 3:3, 0:1, 0:1)

"Аризона" - "Даллас"

2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

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В статье: НХЛ
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