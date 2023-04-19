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Сборная Украины разгромила Литву в товарищеском матче
Подопечных Вадима Шахрайчука было не остановить
фото - ФХУ
Сборная Украины одержала уверенную победу над Литвой во второй товарищеской встрече в Электренае. Украинцы доминировали на протяжении всего матча.
За первые два отрезка наша команда забросила три шайбы и не пропустила ни одной. В третьем периоде подопечные Вадима Шахрайчука закрепили свое преимущество в счете, но и не удержали в неприкосновенности свои ворота, пропустив на последней секунде. Уже в серии послематчевых буллитов, которая состоялась по договоренности сторон, украинцы оказались сильнее представителя дивизиона 1A – 3:0 (Пересунько, Лялька, Ворона).
19 апреля. Электренная. Ледовый дворец
Сборная Литвы – Сборная Украины – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – Денискин (Кукла, Андрейков), 4:56. 0:2 - Сеть (Ратушный, Пересунько), 9:33. 0:3 - Пересунько (Трахт), 21:39. 0:4 – Ворона (Денискин, – больш.), 45:48. 0:5 - Пангелов-Юлдашев (Денискин), 49:40. 1:5 – Гриниус, 59:59.
Буллиты – 0:3 (Пересунько, Лялька, Ворона)
После этой встречи "сине-желтые" отправятся в Таллинн, где уже 23 апреля стартует чемпионат мира по дивизиону 1B. Сборная Украины там сыграет с Китаем.
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