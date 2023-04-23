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Расписание матчей сборной Украины по хоккею на чемпионате мира 2023
Стартуем на хоккейном мундиале
https://fhu.com.ua/
23 апреля сборная Украины стартует на чемпионате мира 2023 по хоккею в дивизионе ІВ (третий по силе дивизион). Победитель группы поднимется по классу в ІІА.
Соперниками нашей команды станут Нидерланды, Сербия, Китай, Япония, Эстония (хозяева турнира).
Расписание матчей сборной Украины:
23.04.2023: Украина – Китай (16:00)
24.04.2023: Украина – Сербия (16:00)
26.04.2023: Украина – Эстония (19:30)
27.04.2023: Украина – Нидерланды (16:00)
29.04.2023: Украина – Япония (19:30)
Отметим, что перед началом ЧМ наша команда провела шесть контрольных матчей (по два против Венгрии, Латвии и Литвы). Все матчи завершились победой Украины.
На сегодняшний день наша команда идет 27-ой в мировом рейтинге. Выше нас – Япония (25) и Китай (26), ниже – Эстония (28), Нидерланды (29), Сербия (30).
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