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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание матчей сборной Украины по хоккею на чемпионате мира 2023

Хоккей
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Стартуем на хоккейном мундиале

Расписание матчей сборной Украины по хоккею на чемпионате мира 2023

https://fhu.com.ua/

UA-Футбол
Новина українською

23 апреля сборная Украины стартует на чемпионате мира 2023 по хоккею в дивизионе ІВ (третий по силе дивизион). Победитель группы поднимется по классу в ІІА.

Соперниками нашей команды станут Нидерланды, Сербия, Китай, Япония, Эстония (хозяева турнира).

Расписание матчей сборной Украины:

23.04.2023: Украина – Китай (16:00)

24.04.2023: Украина – Сербия (16:00)

26.04.2023: Украина – Эстония (19:30)

27.04.2023: Украина – Нидерланды (16:00)

29.04.2023: Украина – Япония (19:30)

Отметим, что перед началом ЧМ наша команда провела шесть контрольных матчей (по два против Венгрии, Латвии и Литвы). Все матчи завершились победой Украины.

На сегодняшний день наша команда идет 27-ой в мировом рейтинге. Выше нас – Япония (25) и Китай (26), ниже – Эстония (28), Нидерланды (29), Сербия (30).

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В статье: сборная Украины по хоккею чемпионат мира по хоккею
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