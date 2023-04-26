ЧМ-2023. Сборная Украины по хоккею обыграла Эстонию и вышла на второе место в турнирной таблице

26 апреля состоялся матч чемпионата мира, в котором сборная Украины обыграла Эсонию.

Чемпионат мира-2023, Дивизион IB, 3-й тур

Украина – Эстония – 7:4 (1:1, 4:1, 2:2)

Шайбы: Паррас 17:54, Коренчук 38:58, Пангелов-Юлдашев, 21:37, 38:12, Кукла, 31:29, Мазур, 42:28, Трахт, 44:54 – Паррас, 11:37, Рооба 33:44, 48:20, Александров, 44:33

Игра началась с преимуществом нашей команды, однако счёт открыли гости. Украинская сборная отыгралась через шесть минут – Коренчук в касание замкнул прострел Неменко.

Во втором периоде украинские хоккеисты оформили еще четыре шайбы, пропустив всего одну.

Открытый хоккей пошел в третьем периоде, где команды поочередно обменивались шайбами и в итоге матч завершился со счетом 7:4 в пользу сборной Украины. Эта победа стала второй на турнире для нашей команды.