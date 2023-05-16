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ЧМ-2023 по хоккею. Сборная Норвегии с минимальным счетом обыграла Словению
Была заброшена всего одна шайба в матче
В Риге на стадионе "Арена-Рига" прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Словении и Норвегии. Победу одержали норвежцы.
На 15-й минуте первой двадцатиминутки Томас Берг-Пёульсен с передач Йоханнеса Йоханнесена и Томаса Ольсена открыл счёт в матче.
Во втором и третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
ЧМ-2023. Группа B
Норвегия - Словения 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
После победы норвежцы занимают пятое место в группе В, имея в активе четыре очка. Сборная Словении замыкает группу не набрав очков.
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