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ЧМ-2023 по хоккею. Сборная Норвегии с минимальным счетом обыграла Словению

Хоккей
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Была заброшена всего одна шайба в матче

ЧМ-2023 по хоккею. Сборная Норвегии с минимальным счетом обыграла Словению

Новина українською

В Риге на стадионе "Арена-Рига" прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Словении и Норвегии. Победу одержали норвежцы.

На 15-й минуте первой двадцатиминутки Томас Берг-Пёульсен с передач Йоханнеса Йоханнесена и Томаса Ольсена открыл счёт в матче.

Во втором и третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

ЧМ-2023. Группа B

Норвегия - Словения 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

После победы норвежцы занимают пятое место в группе В, имея в активе четыре очка. Сборная Словении замыкает группу не набрав очков.

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В статье: сборная Норвегии по хоккею
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