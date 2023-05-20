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Чемпионат мира 2023. Чехия побеждает Норвегию, США разгромили Данию

Хоккей
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Результаты первых матчей дня

Чемпионат мира 2023. Чехия побеждает Норвегию, США разгромили Данию

Фото: Sportsnet

UA-Футбол
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Сегодня, 20 мая, состоялись первые два матча очередного игрового дня на чемпионате мира 2023 по хоккею. Вашему вниманию их результат:

Норвегия – Чехия

0 – 2 (0-2; 0-0; 0-0)

1 период: 0-1 Кубалик (12,33); 0-2 Флэк (18,43)

США – Дания

3 – 0 (0-0; 0-0; 3-0)

3 период: 1-0 Готье (09,51); 2-0 Тук (15,30); 3-0 Гримальди (19,19)

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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