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Чемпионат мира 2023. Чехия побеждает Норвегию, США разгромили Данию
Результаты первых матчей дня
Фото: Sportsnet
Сегодня, 20 мая, состоялись первые два матча очередного игрового дня на чемпионате мира 2023 по хоккею. Вашему вниманию их результат:
Норвегия – Чехия
0 – 2 (0-2; 0-0; 0-0)
1 период: 0-1 Кубалик (12,33); 0-2 Флэк (18,43)
США – Дания
3 – 0 (0-0; 0-0; 3-0)
3 период: 1-0 Готье (09,51); 2-0 Тук (15,30); 3-0 Гримальди (19,19)
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