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Вегас забросил 21 шайбу в трёх финальных домашних встречах Кубка Стэнли

Хоккей
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Отличные результаты

Вегас забросил 21 шайбу в трёх финальных домашних встречах Кубка Стэнли

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл Арена" состоялся пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором "Вегас Голден Найтс" принимал "Флориду Пантерз". Игра закончилась победой хозяев со счётом 9:3.

Таким образом, "Вегас" стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2022/2023.

Всего команда провела в финале три домашних матча. За это количество игр "Вегас" забил 21 гол. В среднем дома команда забрасывала по семь шайб за матч в ворота соперников.

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В статье: Кубок Стэнли
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