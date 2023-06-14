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Вегас забросил 21 шайбу в трёх финальных домашних встречах Кубка Стэнли
Отличные результаты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл Арена" состоялся пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором "Вегас Голден Найтс" принимал "Флориду Пантерз". Игра закончилась победой хозяев со счётом 9:3.
Таким образом, "Вегас" стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2022/2023.
Всего команда провела в финале три домашних матча. За это количество игр "Вегас" забил 21 гол. В среднем дома команда забрасывала по семь шайб за матч в ворота соперников.
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