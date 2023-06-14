Вегас забросил 21 шайбу в трёх финальных домашних встречах Кубка Стэнли

В Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл Арена" состоялся пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором "Вегас Голден Найтс" принимал "Флориду Пантерз". Игра закончилась победой хозяев со счётом 9:3.

Таким образом, "Вегас" стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2022/2023.

Всего команда провела в финале три домашних матча. За это количество игр "Вегас" забил 21 гол. В среднем дома команда забрасывала по семь шайб за матч в ворота соперников.