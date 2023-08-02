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Киев Кэпиталз усилил состав финским новичком

Хоккей
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Ээту уже имеет опыт выступлений в Украине

Киев Кэпиталз усилил состав финским новичком

Новина українською

Новообразованный клуб "Киев Кэпиталз" подписал контракт с 26-летним защитником Ээту Моксуненом.

Ранее Ээту играл в составе "Ледяных Волков" (сезон-2020/21 – 10 игр, 2 шайбы, 1 пас) и СК "Сокол" (сезон-2021/22 – 13 игр, 1 ассист).

В прошлом сезоне легионер начинал сезон в Польше за "Подхале", а заканчивал во втором дивизионе словацкого чемпионата в команде "Левице".

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