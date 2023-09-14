Тризуб — Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

14 сентября пройдет второй игровой день Кубка Украины по хоккею. Новичок сезона Тризуб проведет матч с Днепром. Херсонцы сегодня выйдут на лед ровно через сутки после драматического поражения в стартовом матче Кубка Украины-2023 от "Сокола".

Старт в 18:00.

Тризуб — Днепр