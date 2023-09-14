Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тризуб — Днепр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Смотреть онлайн матч второго круга Кубка Украины
14 сентября пройдет второй игровой день Кубка Украины по хоккею. Новичок сезона Тризуб проведет матч с Днепром. Херсонцы сегодня выйдут на лед ровно через сутки после драматического поражения в стартовом матче Кубка Украины-2023 от "Сокола".
Старт в 18:00.
Тризуб — Днепр
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО
- Переговоры Шахтера с Рудько длились считанные минуты
- Звягель официально представил преемника Максимова
- Киев Кэпиталз - Харьковские Берсерки: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн