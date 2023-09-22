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Управленческий совет НХЛ одобрил продажу Оттавы Сенаторз
Сумма сделки приличная
Управленческий совет Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принял единогласное решение одобрить продажу клуба "Оттава Сенаторз" предпринимателю Майклу Эндлауэру. Об этом пишет официальный сайт НХЛ.
Сумма сделки составляет около $950 млн. С 2003 года владельцем "Оттавы" был бизнесмен Юджин Мельник, после смерти которого в 2022 году права собственности на клуб перешли его семье. 5 ноября 2022 года было объявлено, что начался процесс продажи клуба.
Майкл Эндлауэр — бывший владелец команды Американской хоккейной лиги "Гамильтон Булдогс", которая входила в состав "Монреаль Канадиенс" и "Эдмонтон Ойлерз".
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