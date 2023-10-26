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В Оттаве высказались о дисквалификации на 41 матч Шейна Пинту

Хоккей
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Клуб будет поддерживать игрока

В Оттаве высказались о дисквалификации на 41 матч Шейна Пинту

Новина українською

Клуб "Оттава Сенаторз" на официальном сайте опубликовал заявление касаемо форварда Шейна Пинту, дисквалифицированного на 41 матч за нарушение правил лиги о ставках.

"Шейн — ценный член нашего клуба, обаятельный и умный молодой человек, принявший неверные решения, которые привели к дисквалификации. Мы знаем, что он раскаивается в своих ошибках. Наша организация по-прежнему поддерживает Шейна и сделает всё необходимое, чтобы помочь ему решить свои проблемы. Когда придёт время, мы поприветствуем его возвращение в клуб", — сказано в сообщении.

Ранее Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением по поводу отстранения центрфорварда "Оттавы Сенаторз" Шейна Пинту.

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В статье: Оттава Сенаторз
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