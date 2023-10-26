В Оттаве высказались о дисквалификации на 41 матч Шейна Пинту

Клуб "Оттава Сенаторз" на официальном сайте опубликовал заявление касаемо форварда Шейна Пинту, дисквалифицированного на 41 матч за нарушение правил лиги о ставках.

"Шейн — ценный член нашего клуба, обаятельный и умный молодой человек, принявший неверные решения, которые привели к дисквалификации. Мы знаем, что он раскаивается в своих ошибках. Наша организация по-прежнему поддерживает Шейна и сделает всё необходимое, чтобы помочь ему решить свои проблемы. Когда придёт время, мы поприветствуем его возвращение в клуб", — сказано в сообщении.

Ранее Национальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением по поводу отстранения центрфорварда "Оттавы Сенаторз" Шейна Пинту.