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Сборная Украины U-20 в овертайме обыграла Италию в матче ЧМ по хоккею
Невероятная победа
Фото: ФХУ
Молодежная сборная Украины одержала победу в овертайме над итальянцами в третьем туре чемпионата мира в дивизионе 1В, отыгравшись со счета 1:4.
Матч проходил на равных, но во втором периоде гости сумели забросить на две шайбы больше и имели преимущество перед заключительной 20-минуткой. В третьем периоде лучшую игру показали украинцы и сравняли счет. Дожать соперника в основное время не удалось, а в овертайме Сидоренко забил победную шайбу и оформил хет-трик.
В пятницу Италия сыграет против Словении, а украинцы будут соревноваться с Хорватией.
Лучшими игроками встречи стали голкипер Андрей Малыхин, который появился на льду в ходе матча, а также Сидоренко - Крыкля - Стецюра.
Украина U20 - Италия U20 (1:1, 1:3, 2:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 - Сегафредо (Ремолато, Лобис, - более.), 05:33. 1:1 - Крикля (Пазий), 13:15. 1:2 - Лобис (более.), 20:42. 1:3 - Мадаски, 23:45. 1:4 - Праст, 25:15. 2:4 - Сидоренко (Стецюра), 31:30. 3:4 - Сидоренко (буллит), 39:35. 4:4 - Стецюра (менее.), 55:46, 5:4 - Сидоренко, 61:48
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