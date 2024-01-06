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НХЛ. Каролина разгромно побеждает Вашингтон, Анахайм уступает Виннипегу

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина разгромно побеждает Вашингтон, Анахайм уступает Виннипегу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Каролина"

2 – 6 (2-0; 0-1; 0-5)

"Нью-Джерси" – "Чикаго"

4 – 2 (0-1; 1-1; 3-0)

"Анахайм" – "Виннипег"

1 – 3 (1-0; 0-1; 0-2)

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