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НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Питтсбург, поражения Флориды и Коламбус

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Питтсбург, поражения Флориды и Коламбус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Рейнджерс"

3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

"Баффало" - "Ванкувер"

0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

"Оттава" - "Сан-Хосе"

5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

"Флорида" - "Нью-Джерси"

1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

"Виннипег" - "Филадельфия"

0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

"Каролина" - "Питтсбург"

3:2 после ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)

"Коламбус" - "Сиэтл"

4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

"Детройт" – "Лос-Анджелес"

5:3 (1:1, 4:0, 0:2)

"Монреаль" – "Эдмонтон"

1:2 после ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

"Тампа-Бей" - "Анахайм"

5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

"Торонто" - "Колорадо"

3:5 (3:0, 0:2, 0:3)

"Чикаго" - "Даллас"

1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

"Миннесота" - "Аризона"

0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

"Нэшвилл" – "Айлендерс"

3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

"Сент-Луис" - "Бостон"

3:4 после ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

"Вегас" - "Калгари"

1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

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