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НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Питтсбург, поражения Флориды и Коламбус
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Рейнджерс"
3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
"Баффало" - "Ванкувер"
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
"Оттава" - "Сан-Хосе"
5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
"Флорида" - "Нью-Джерси"
1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
"Виннипег" - "Филадельфия"
0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
"Каролина" - "Питтсбург"
3:2 после ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)
"Коламбус" - "Сиэтл"
4:7 (2:2, 1:2, 1:3)
"Детройт" – "Лос-Анджелес"
5:3 (1:1, 4:0, 0:2)
"Монреаль" – "Эдмонтон"
1:2 после ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
"Тампа-Бей" - "Анахайм"
5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
"Торонто" - "Колорадо"
3:5 (3:0, 0:2, 0:3)
"Чикаго" - "Даллас"
1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
"Миннесота" - "Аризона"
0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
"Нэшвилл" – "Айлендерс"
3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
"Сент-Луис" - "Бостон"
3:4 после ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
"Вегас" - "Калгари"
1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
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