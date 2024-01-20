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НХЛ. Чикаго в овертайме побеждает Айлендерс, поражения Коламбус и Флориды

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Чикаго в овертайме побеждает Айлендерс, поражения Коламбус и Флориды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Детройт"

4 – 2 (1-1; 1-1; 2-0)

"Коламбус" – "Нью-Джерси"

1 – 4 (1-0; 0-4; 0-0)

"Флорида" – "Миннесота"

4 – 6 (0-1; 2-3; 2-2)

"Чикаго" – "Айлендерс"

4 – 3 после ОТ (0-1; 2-0; 1-2; 1-0)

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